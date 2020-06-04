金融機構再祭紓困措施。保險局局長施瓊華4日宣布，為協助保戶度過難關，保險業配合紓困措施再增一措施，即大部分公司將提供保單貸款降息0.5個百分點，期間至少6個月，以減輕保戶借款負擔。

施瓊華表示，到今年4月底，保單貸款餘額有6,147億元，只要保戶提出申請，就起算6個月降息措施，22家公司都至少降0.5個百分點，有些已有優惠利率1~3％者，就從其優惠利率，施瓊華亦表示，這項降息措施的成本是壽險公司自行吸收，並沒有政府補助。

保險業原本就有提供保戶續期保費緩繳、保單借款利息展延、房貸客戶調降貸款利率，這次則是大範圍的提供保單貸款利率降息，目前保單貸款利率大約4~7％，減0.5個百分點，即約3.5~6.5％。

針對符合一定紓困條件資格的保戶，如防疫相關醫療人員、新冠肺炎確診者、居家隔離、居家檢疫、受疫情影響非自願失業或放無薪假的勞工，提供未來一段期間內調降所適用保單借款利率，大部分公司多是提供融少減碼0.5百分點，且適用至少6個月以上。

(工商 )