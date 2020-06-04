小魏魏嘉瑩在2020年開始了許多新的嘗試，YouTube生活頻道的建立讓她覺得：「原來我真的是黑暗料理界的一把交椅。」她上個月翻唱了八三夭〈想見你想見你想見你〉和邱振哲〈太陽〉兩首歌曲，五月底推出的〈太陽〉更是講出年輕世代中對於友情、愛情及夢想的憧憬，小魏邀請「欸你這週要幹嘛」的妹妹Shine一起合唱，演繹出友情在成長過程中的重量及朋友陪伴的真義。

兩人上山下海拍攝MV，開著露營車到山上露營野餐，別看兩人在鏡頭前表現愜意，鏡頭後的好天氣整死兩人了，小魏穿著長大衣滿頭汗，不時要擦汗補妝吹髮補水，而妹妹Shine首次拍攝MV，清晨四點起床妝髮，天還沒亮就出發去山上了，正中午還在30度大太陽下野餐，導致中暑，她偷偷跑去草叢裡吐了一下，才感覺好一點，事後知情的小魏覺得很不好意思，又是遞水又是搧風的，妹妹Shine說：「早上四點就化妝弄頭髮，一路拍到晚上又要近午夜了，當歌手真的很辛苦。」

兩人首次合作讓彼此都很興奮，加上場景的設計，工作人員也像跟著去郊遊似的，小魏在現場對露營車產生了濃厚的興趣，現學現賣就當起司機了，不過，意料不到的是，現場沒人敢坐，害小魏忍不住要說：「我開車技術應該算是不錯的啦！大家不要這樣！」

小魏魏嘉瑩和妹妹Shine一起拍攝MV。(小魏工作室提供)

小魏魏嘉瑩和妹妹Shine一起拍攝MV。(小魏工作室提供)

小魏魏嘉瑩和妹妹Shine一起拍攝MV。(小魏工作室提供)

小魏自稱開車技術不錯。(小魏工作室提供)

(中時 )