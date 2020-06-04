民進黨立委洪申翰今日接受訪問，針對8＋9(跳八家將)、陣頭、報明牌的廟公申請紓困一事回應並表示，現在就是照遊戲規則來走，但未來勢必要檢討相關的制度到底出了什麼問題。

近日傳出有地方縣市政府提問中央，有關八家將、陣頭以及廟公等宗教類別者，若來申請紓困補助1萬元，是否符合紓困資格和條件？根據內政部登記統計，出家人約為95萬。若加上陣頭等人數，約有百萬人，若全部發放，共需支出1百億元。

衛福部社工司副司長蘇昭如表示，近日會議上有縣市政府的人提出這樣的問題，最後認定，在文化部規範中，陣頭是「藝文人員」，屬於藝文活動，符合紓困措施範圍。

有關神職人員，例如比丘和比丘尼，是否可以申請急難紓困？據了解，原本昨日傳出衛福部證實，若屬於「中華民國職業標準分類」的「宗教專業人員」，如果因為疫情關係影響收入，經過舉證就可以申請擴大急難紓困。但今日又傳出蘇昭如說還要再跟內政部討論。

外界質疑，依照政府解釋，若宣稱曾組「社區媽媽舞蹈團」、「社區籃球隊」，也曾受邀表演支領費用，亦或是「報明牌、觀落陰的廟公」，現在是否都能用「藝文人員、宗教專業人員」身分申請？

社會亦有聲音，許多攤商、計程車司機、宗教廟宇、房東、餐飲業，很多都不用繳稅，或是逃稅大戶，但事實上這些人的收入很多都比勞工還要多，為何誠實納稅人及勞工都被排除在紓困補助之外，反而是不繳稅或逃漏稅的都可以領紓困補助，甚至成為之後振興政策的主要受益人？

洪申翰表示，紓困已經執行了一段時間，當初在討論時，就已經把門檻跟制度擺出來。如果符合資格的話，還是要用這個方法來辨認。但未來勢必要檢討。

(中時 )