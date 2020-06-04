三星Galaxy Note 20系列到底有幾款？先前顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant(DSCC)CEO Ross Young曾經爆料，指出Note 20系列沒有Ultra款式。但從近期最新消息來看，他可能得狠狠被打臉了！

善於挖掘程式碼來發掘新品資訊的《XDA》網站報導，在藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）公布的藍牙設備認證資料中，出現了型號為「SM-N986U」的機種，被命名為「Samsung Galaxy Note 20 Ultra」，證明了三星Galaxy Note 20系列存在Ultra版本。這一點跟Ross Young先前指出Note 20系列只有Note 20與Note 20+的說法有出入。

不過，裡頭的解釋可能不是表面上看起來這麼簡單。《XDA》網站指出，Galaxy Note 20 Ultra是三星Galaxy Note 20系列中最頂規的款式，而這款新機很可能之前被誤認為Galaxy Note 20+。換句話說，該網站認為，今年的Galaxy Note 20系列雖然可能有Ultra款式，但是產品組合應該是Note 20 Ultra以及Note 20，並沒有中間地帶的Note 20+。

無獨有偶，正巧近日爆料達人 i冰宇宙 也公布了他取得的Note 20+新料（從規格來看應該是指上述的Note 20 Ultra)。主相機預計搭載108MP(1億萬8百萬畫素，採用三星ISOCELL Bright HM1感測器，跟三星Galaxy S20 Ultra相同），搭配1300萬畫素的潛望式鏡頭、1200萬畫素的超廣角鏡頭。原本Galaxy S20 Ultra相機採用的ToF感測器，預計在Note 20 Ultra中將被雷射對焦感測器所取代。最高變焦雖然沒有像Galaxy S20 Ultra一樣達100倍，但是據傳也支援50倍！

爆料達人 i冰宇宙分享Galaxy Note 20+相機規格（目前網傳很可能改名Note 20 Ultra)。對此他也很快發表了看法！認為新機價格可能會很貴。(摘自新浪微博）

Galaxy Note 20 系列預計都將採用O極限全螢幕（頂端中央有開孔，為了下方的前置相機)，具備S Pen。Note 20 Ultra電量有望達到4500mAh，支援120Hz螢幕更新率，有望首發高通第二代 3D Sonic Max 超聲波指紋感測技術，感測面積更大；Note 20則預計電量為4000mAh。先前傳出 Note 20 Ultra機身顏色預計有黑色與銅色，Note 20或許將推出灰色、銅色、綠色款式，來跟S20系列在外觀上拉出較明顯的差距。

先前有消息指出，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，三星Galaxy Note 20系列的8月發表會預計僅有線上形式，可能不會有實體發表會。但三星方面沒有確認，預計要等到時間更為臨近時，才會有官方資訊曝光。

(科技)