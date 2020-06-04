觀休系學生陳紫褕，獲大專方言組佳作。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科大觀休系學生金文韻，以流利日文廣播詞勇奪大專日文組第二名。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科大應外系學子，以專業態度及流利外語能力，獲評審高度讚許。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科大應外系錢芃安，榮獲2020天籟盃全國航空廣播詞競賽大專英文組第二名。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

「2020天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽」總決賽成績揭曉，來自全台220支隊伍、200多名選手參賽。龍華科技大學應用外語系學生錢芃安、觀光休閒系學生金文韻，以流利的航空廣播詞專業技巧，摘下「大專英文組第二名」、「大專日文組第二名」榮耀。另外應外系張雅婷、賴柏豪、張鈺君、觀休系陳紫褕及黃筠媃，獲得佳作。

龍華科大應外系學生錢芃安、張雅婷、賴柏豪及張鈺君，由系上老師王淳瑩、黃仲麟、杰森指導及訓練，參加本屆天籟盃航空廣播詞競賽。錢芃安展現高雅大方的態度，以流利的機上起飛前英語廣播詞專業技巧，獲得評審青睞，榮獲大專英文組第二名；張雅婷、賴柏豪及張鈺君三位同學亦獲佳作肯定。

為參加競賽，同學們由老師團隊協力指導，在訓練英語口語能力的同時，也學習航空業界的服務規則。由於廣播詞競賽須用影片呈現，參賽者要完整唸出符合航空公司標準廣播流程，如引導旅客搭機、飛機安全宣導等，影片情境還要在機艙上，因此指導老師特別向現役空服人員商借空服員與機師制服，以增加臨場感。拍攝當日更驅車前往南部模擬機艙場地，進行機上廣播實況錄影。

錢芃安說，當初老師詢問參加比賽意願時，擔心沒有時間練習而猶豫。但因未來想朝航空業發展，所以最後決定嘗試看看。「謝謝老師幫我矯正英語發音以及語調！」在錄影當下因為很緊張一直忘詞，還常常卡詞。然而老師們都很有耐心，一直鼓勵我要展現自信心，不斷提醒不要緊張。很高興能獲得第二名，這次參賽經驗給我很多啟發與鼓勵，期許之後的英語能力能更加精進，朝著自己嚮往目標邁進。

另外，金文韻，由系上鍾涓涓老師指導，也以專業流利的日文廣播詞影片，獲評審高度讚許，勇奪大專日文組第二名佳績。同系陳紫褕及黃筠媃，分別在「大專方言組」及「大專英文組」獲得佳作。

金文韻指出，她對航空服務業非常嚮往，為在比賽獲得佳績，投入很多時間積極練習，更準備許多適合機艙場景的素材影片，配合廣播情境介紹，以提升專業度。陳紫褕則笑說，台語平時講得很流利，但是遇到錄廣播詞則舌頭頻頻打結。靠著努力勤練及老師不斷糾正台語發音，讓自己廣播技巧與專業更加精進，順利在競爭激烈比賽中脫穎而出。

(中時 )