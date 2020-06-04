◎議員批請假攀升 柯辯首長責任制

台北市長柯文哲常自詡工作時間絕對比其他縣市長多，但北市議員吳世正4日揭露，柯2015年第一任僅請假9天4小時，但後來逐年攀升，2019年就請了30天，今年才過5個月就請了19天，酸「還有臉講其他縣市長？」柯嘴硬強辯，請假時數沒意義，他下班還在工作，反怪「搞不好現在還比較誠實申報」。

◎華航飛機又遭誤用 台灣意象9月出爐

美國媒體報導美國將禁止大陸航班入境新聞時，誤引用中華航空飛機的照片，該媒體事後更換新聞照片，但再度引起網友討論華航改名案，交通部長林佳龍也去該新聞下留言。交通部表示，預計今年底華航會有3架新機引進，最快今年9月底選出最能代表台灣的意象，後續再經過6個月的設計及2個月的工程，再進入實質彩繪階段。

◎陸抽砂船違法盜砂 海巡署查扣偵辦

大陸抽砂船越界台灣海域盜採海砂猖獗，3日凌晨海巡署會同空勤總隊直升機展開海、空夾擊，在台灣淺堆成功扣押大陸籍「海航5679」抽砂船，人船一併押回高雄偵辦。

◎亞洲最佳大學 中亞聯大雙雙上榜

英國泰晤士報高等教育特刊公布「2020亞洲地區最佳大學」排名，亞洲大學與中國醫藥大學組成的「中亞聯大」雙雙入榜，其中，中醫大排名第89名、全台第5；亞洲大學位居亞洲地區第146名、全台私校第3名，更是非醫學類私大第1名。

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