新加坡總理李顯龍在美國政策雜誌《外交事務》(FOREIGN AFFAIRS)上以「瀕危的亞洲世紀——美中對抗的危害」(The Endangered Asian Century: America, China, and the Perils of Confrontation)為題撰文,籲請中美在疫情當前放下分歧,共同合作建立一個穩定和平的國際秩序。

文中指出,亞洲國家在應對冠病疫情之餘,也在建立繁榮的區域、改善人民的生活方面,面對重重挑戰。中美能否求同存異,建立互信關係,將是亞洲發展的關鍵因素,也是這個時代面對的「根本問題」。

李顯龍4日在臉書貼文,分享文章內容。他指出,中美關係對亞洲的安全與繁榮至關重要。大多亞洲國家的經濟都和中美兩國緊密相連,並且不願意在兩國之間選邊站,而中美的戰略決定將塑造嶄新的國際秩序。

他說:「大勢力相互競爭是自然的。但他們協作的能力才真正考驗著他們的治國之道。這將決定人類能否在國際課題如氣候變化、核子擴散和控制傳染病的傳播方面,取得進展。」

李顯龍強調,冠病疫情顯示了各國攜手合作的重要性。病毒不分國界,各國必須合作才能控制疫情,降低疫情對全球經濟帶來的衝擊。「即便中美關係達到最良好的狀態,要建立起一個集體的應對機制也極具挑戰性。」

李顯龍指出,美國和中國各自面臨重大抉擇。美國必須決定,是將中國的崛起視為一種生存威脅,並試圖以一切可能的手段遏制中國,或是承認中國本身就是一個大國。如果美國選擇試圖遏制中國的崛起,就有可能引發反彈,使兩國走上長達數十年的對峙之路。

就中國而言,它必須決定是否要成為一個不受制約的大國,為所欲為,憑藉其絕對的影響力和經濟實力取勝,但也要冒著遭到美國和其他國家強烈抵制的風險。這種做法可能會加劇緊張和不滿情緒,從長遠來看,會影響中國的地位和影響力。

李顯龍指出,我們不能想當然地認為,美中會根據對國家利益的理性考量來處理雙邊關係,甚至擁有互利共贏的共同願望。兩國不一定會走上對峙的道路,但也不能排除發生衝突的可能性。

(中時 )