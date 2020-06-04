新加坡總理李顯龍在美國政策雜誌《外交事務》（FOREIGN AFFAIRS）上以「瀕危的亞洲世紀——美中對抗的危害」（The Endangered Asian Century: America, China, and the Perils of Confrontation）為題撰文，籲請中美在疫情當前放下分歧，共同合作建立一個穩定和平的國際秩序。

文中指出，亞洲國家在應對冠病疫情之餘，也在建立繁榮的區域、改善人民的生活方面，面對重重挑戰。中美能否求同存異，建立互信關係，將是亞洲發展的關鍵因素，也是這個時代面對的「根本問題」。

李顯龍4日在臉書貼文，分享文章內容。他指出，中美關係對亞洲的安全與繁榮至關重要。大多亞洲國家的經濟都和中美兩國緊密相連，並且不願意在兩國之間選邊站，而中美的戰略決定將塑造嶄新的國際秩序。

他說：「大勢力相互競爭是自然的。但他們協作的能力才真正考驗著他們的治國之道。這將決定人類能否在國際課題如氣候變化、核子擴散和控制傳染病的傳播方面，取得進展。」

李顯龍強調，冠病疫情顯示了各國攜手合作的重要性。病毒不分國界，各國必須合作才能控制疫情，降低疫情對全球經濟帶來的衝擊。「即便中美關係達到最良好的狀態，要建立起一個集體的應對機制也極具挑戰性。」

李顯龍指出，美國和中國各自面臨重大抉擇。美國必須決定，是將中國的崛起視為一種生存威脅，並試圖以一切可能的手段遏制中國，或是承認中國本身就是一個大國。如果美國選擇試圖遏制中國的崛起，就有可能引發反彈，使兩國走上長達數十年的對峙之路。

就中國而言，它必須決定是否要成為一個不受制約的大國，為所欲為，憑藉其絕對的影響力和經濟實力取勝，但也要冒著遭到美國和其他國家強烈抵制的風險。這種做法可能會加劇緊張和不滿情緒，從長遠來看，會影響中國的地位和影響力。

李顯龍指出，我們不能想當然地認為，美中會根據對國家利益的理性考量來處理雙邊關係，甚至擁有互利共贏的共同願望。兩國不一定會走上對峙的道路，但也不能排除發生衝突的可能性。

(中時 )