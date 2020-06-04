國防部副部長張哲平鼓勵磐石艦官兵。呂昭隆攝。

軍友社理事長李棟樑離開康定艦後，官兵揮手致意。呂昭隆攝

海軍敦睦艦隊磐石艦已恢復戰備，36名官兵確診僅剩1名官兵尚未出院。軍友社理事長李棟樑今天在 國防部副部長張哲平的陪同下，特別南下左營軍港，登上磐石、承德與康定等3艦慰問官。這也是磐石艦自染疫後，首度對外公開，也是國防部高階首長首度登艦慰問。

張哲平致詞透露，國防部有關敦睦疫情的調查報告將在下周對外說明。據了解，遭調職的艦隊指揮官高嘉濱可望復職，另支隊長陳道輝復職機率也很高，但兩人均有行政懲處。由於敦睦支隊已解編，陳道輝可望恢復艦指部參謀長原職。

李棟樑等人首先登上磐石軍艦，艦上官兵代表在機庫列隊歡迎。李棟樑表示，「這段時間，大家辛苦了！也受委屈了」他說，敦睦遠航訓練本就是很辛若的任務，返國後又要隔離，外界對海軍也有些不諒解，但軍友主就是要把支持國軍的聲音表達出來，因此，他曾向國防部長嚴德發表示，今年端節勞軍，要從海軍開始，他也希望登上3艦與官兵致意，並代表企業界都支持大家，也希望大家利用這段時間好好休息。

張哲平在致詞時向磐石官兵強調，其實國軍每位長官都了解大家的辛苦，「大家委曲了!」。張哲平表示，不管怎麼說，大家的辛苦、大家完成敦睦的任務，都留在長官的心目中，因此大家請放心，也特別謝謝軍友社理事長李棟樑在端午節前夕就強調要慰勞海軍，尤其是磐石艦、康定艦與岳飛艦的敦支官兵，特別來謝謝大家，也慰勉大家

李棟樑與張哲平在登上磐石、康定、岳飛等三艦，都獲得艦上官兵熱烈歡迎，就連他們離開時，官兵還特別到舷邊揮手致意，李棟樑說，「我們大家會再來看你們，還要請大家聚餐吃飯！」並獲得熱烈掌聲。

今年敦睦遠航返國時，總統蔡英文特別前往碼頭迎接，磐石艦官兵隨即確診染疫，軍方隨即於24小時緊急召回700餘位休假官兵，但官兵疫染已造成社會恐慌，嚴德發為此自請處分並向社會道歉。不幸中的大幸是，所有與官兵接觸的識與不識，無人被感染。敦睦744位官兵共有36人確診，不過均為輕症，目前只剩1人尚未出院。

一位敦睦官兵也透露，疫情爆發被緊急召回並住進疫調所隔離，開始心情真的很差，所幸長官及支隊長陳道輝會在群組中鼓勵大家，渡過那段最難熬日子。

(中時 )