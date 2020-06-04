行政院2日公布「振興三倍券」方案，排除電商、不能找零等問題，引發民眾反彈，因此政府將提出藝文、體育、旅遊票券白名單，納入振興三倍券使用範圍；實體券部分也不會強制規定不得找零，民眾黨立委蔡壁如批評行政團隊一團亂，碰上民眾反彈政策就轉彎。民眾黨立委高虹安也說，感覺振興券跟當初紓困措施一樣不清楚，政府急於公布方案，不過，行政院這次學聰明，刻意提前一個月公布，保留政策彈性調整的空間。

因應新冠肺炎對經濟衝擊，行政院規劃暑假期間推出振興三倍券，採取紙本與電子支付併行，紙本振興券面額為500元及200元，不找零，也不可用於電商、禮券、繳罰單、規費、菸品等商品，預計7月1日起預購，7月15日正式上路實施。

針對振興券排除電商使用，但藝文、體育等活動票券又要透過電商買票，因此政府研擬列出「白名單」將納入振興券使用範圍。高虹安認為，振興券感覺像紓困措施一樣不清楚，政院太急於宣布，施行細節思考不夠仔細，但卻有預留政策滾動檢討的時間，感覺是先拋出方案測風向。以利作為後續政策調整的參考。

另外，振興三倍券令人詬病的是不找零，但三倍券最小面額為200元，民眾普騙認為面額太大，不符合消費習慣與需求，高虹安則建議行政院，三倍券面額應該要小一點，發便民眾使用。

蔡壁如說，近期接到台北市夜市商圈理事長抱怨，振興券最低面額200元，如果不找零，在夜市商圈消費相對不方便，諷刺振興券是「排窮券」。不過，隨後行政團隊又說部會硬性規定不能找零，讓人覺得政府遇到民眾反彈就轉彎，恐怕只會越改越亂。

(中時 )