行政院跨部會會議暫緩讓境外生入境，一群香港僑生發表共同聲明說，現時香港疫情已經有所緩解，但回台日期仍未有定案，眾港生心急如焚，包括應屆畢業生，現時路向未定，未來的路向亦被疫情而打亂。他們呼籲台灣政府讓港澳生依序分流入台，以維護他們的權益。

以下是「香港僑生的心聲」全文：

我們是一群熱愛台灣的香港僑生，目前台灣已經暫緩包括學生在內的港澳人士入境已達三個多月之久，我們可以理解台灣當局防疫優先之做法，但是現時武漢肺炎流行地區已經轉移至歐美、東南亞地區，隨著港澳台三地疫情趨緩，最近的新聞報導得知港澳對於防疫的措施亦十分嚴謹，我們一群無助的學生非常願意配合台灣當局居家檢疫之安排。

在疫情當下，我們眾香港僑生絕對明白亦理解並尊重台灣政府的防疫措施，我們當中有不少應屆畢業生，不少學生面臨畢業專題、論文口試、居留證到期、租房合約到期、行李和貼身物品整理、辦理離校手續、領取畢業證書畢業以及暑期實習等等之迫切需求，尤其畢業生有迫切回台之需要，然而今天(06／04)我們對於行政院會議的決議導致返台時間的遙遙無期感到徬徨無助。

對於境外新生而言，他們是一群大學新鮮人，對於台灣的就學環境相當迷惘，初到台灣寶島，也需要時間適應新學校，更要處理一系列繁複的入學問題，包括學籍註冊、體檢、住宿問題、申辦居留證等等，他們十分渴望能夠準時開學，妥善處理學業之餘，更順利拓展人際關係，相信台灣當局如果能夠即時處理境外生入境之問題，能夠安撫他們緊張害怕的心情，同時也能堅定他們前往台灣升學的決心。

現時香港疫情已經有所緩解，但回台日期仍未有定案，眾港生心急如焚，包括應屆畢業生，現時路向未定，未來的路向亦被疫情而打亂。相信港生對於未來也會十分憂心，如因國安法導致台灣政府取消一部或全部《香港澳門關係條例》，直接影響到即將來台就讀大專院校或是在台灣正在修讀課程的港生。

絕大部份的香港市民人人自危，個人衛生意識良好，相信開放學生入境後，定會遵守台灣的防疫守則，不會給台灣政府添亂，我們也不願成為台灣的防疫漏洞。一眾港生在此表示，我們願意配合台灣政府一切防疫措施，例如自費檢驗、集中檢疫等，甚至接受21天甚至28天的自主隔離，希望可以減低台灣人民的擔憂和釋除大家的疑慮。

我們懇請台灣有關當局：

一、 對境外生「少量、分批、畢業生優先」返台事宜做出具體安排，事急優先，專案處理，讓畢業生群體在安全有序與滿足防疫需求下，盡快先行返校。

二、針對香港受到「港版國安法」影響，局勢再度動盪，對於港生的情況盡快啟動相關已錄取的入學簽証來台專案處理。

三、台灣政府能夠給予一個境外生回台時間表，好讓我們及早作？生涯規劃。

我們一眾香港僑生此次聯署的目的，主要為向台灣政府和人民表達出香港僑生願意接受並配合一切防疫措施，我們也願意為台灣防疫作貢獻，希望能在防疫之餘，找到可行的分流入境方法。

在此，一眾港生作出承諾，我們既然選擇到台灣就讀升學，我們和廣大台灣人民一樣熱愛台灣這片土地，絕對不願意自身成為台灣的防疫漏洞，並且願意配合台灣政府一切防疫措施。假若台灣政府願意放寬有關入境措施，香港僑生定必切實遵從，如有犯禁者，任憑當局處置，香港僑生是非分明，絕不包庇或聲援犯禁者。眼見疫情逐漸緩解，國際形勢卻又每天都發生變化，港生渴望能夠早日回到台灣這片土地進行學業。

最後，再次呼籲各位長官認真考慮放寬禁止港澳人士入台之政策，依序分流開放學生入台，以觀後效，並維護境外學生權益。

一群熱愛台灣的香港僑生致上

(中時 )