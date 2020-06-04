新風格穿越古裝大戲《慶餘年》將在中天娛樂台播出，改編自同名小說，劇情描述一名從小與奶奶一起生活的少年，為了解開自己的身世之謎遠赴京都，卻遭遇了諸多危險、刺殺及考驗。有別於一般穿越劇著墨於感情線較多，《慶餘年》更著重於權謀算計，此外包括實力堅強的老戲骨陳道明、吳剛，及新生代當紅演員張若昀、李沁領銜主演，堪稱是繼《瑯琊榜》後討論度最高的古裝權謀劇。

飾演男主角范閑的張若昀在專訪中透露，范閑這個角色最吸引人的是他為人處事的態度，「范閑是個有樂觀向上態度的青年，別看他嘴上說著『我就是想富甲一生，平安的過一輩子』，沒有那麼遠大的志向，但卻做了很多的大事，這個應該是很多平常人日常生活中會有的想法。」張若昀表示，劇裡范閑與奶奶的感情是很深厚的，雖篇幅不多，「但透過簡簡單單的一、兩場戲，把他們的關係塑造的特別到位」，他透露現實中和奶奶關係特別好。

飾演女主角林婉兒的則是當紅花旦李沁，李沁透露這個角色跟小說相比略有不同，「她是很豐富、很飽滿的一個人物，我們很用心的想讓這個人物更加的立體，讓大家可以用更多視角去看待她。」劇中的林婉兒身體羸弱卻愛吃油膩的雞腿，甚至不顧親友的勸阻硬要吃，對此李沁認為，林婉兒是個外表柔弱，但內心非常的堅強也有點叛逆的女孩，「但她的叛逆不是那種壞啊或是純叛逆，她是那種跟當下的那個時代反抗，還有想衝破自己身體束縛的叛逆。」李沁也覺得這樣的婉兒跟范閑認識後，打開了新的天地，從此更加釋放真正的自我。

張若昀與李沁在《慶餘年》首度合作，李沁讚張若昀敬業，「我們倆都非常熱愛表演，對表演都是很尊重的，經常會一起討論怎麼樣把我們兩個愛情的戲份表現得更加的生動。」剛開始合作時每天拍攝都超時，兩人也從不喊累。《慶餘年》由陳道明、吳剛、張若昀、李沁領銜主演，知名演員辛芷蕾、李小冉、肖戰、宋軼、高曙光、李純、于榮光、劉樺、王陽、田雨等演出，敬請鎖定中天娛樂台。

張若昀飾演的范閑，從小與奶奶范老夫人一起生活，感情深厚。（中天娛樂台提供）

張若昀在《慶餘年》中飾演身世神秘、危機重重的范閑。（中天娛樂台提供）

《慶餘年》集結老戲骨、新生代知名演員同場飆戲，左起為吳剛、張若昀、陳道明。（中天娛樂台提供）

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