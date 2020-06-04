八仙塵爆案已過5年，當年依舊讓人觸目驚心，但昔日的夏日天堂，如今要八仙樂園重新開展已無希望，充滿歡笑遊樂的水上樂園，早已變成一片沉默的死亡小鎮。

「躺著玩、坐著玩，還是八仙好好玩」，這段具有年代記憶的廣告台詞，是許多人青春的回憶。仲夏原該是水上樂園玩水旺季，但在2015年6月27日由玩色創意、瑞博國際所舉辦的「彩色派對」，卻毀了這個台灣5、6年級生年輕時青春歡笑的回憶

去年塵爆屆滿4週年前夕，《中時電子報》記者曾實際重回現場觀察，發現園區內仍有人員駐守，緊閉的大門，時不時會有工程車輛進出，而水上樂園廣告看板因年久失修，泛黃、破爛不堪。透過空拍畫面，園區內建築、遊樂設施已明顯凋駁陳舊，塵爆事發地點處有挖土機拆卸工程，原本應是滿滿人潮的地方，如今卻成了死城，讓人不勝唏噓。

附近居民眾表示，「事件爆發後根本已無人煙，在地年紀大的、或年輕人想要賺錢，都必須到外面發展，八仙的榮景不會載有」。另一位在地耆老也說，現在現場早已廢墟一片，鄰近居民也因毫無商機，早已搬光，除了少數住家外，大多人以往外發展。

(中時電子報)