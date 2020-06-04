新冠肺炎疫情持續趨緩，民眾生活逐漸恢復正常，大型觀光活動也視情況解禁中，受到遊客歡迎的台南七股海鮮節活動，今年也將照常舉行，且因應暑假延後，時間將從原本的7月延後到8月，招牌的摸文蛤體驗照常推出，但從4梯次縮減到2梯次，而往年開放訂桌就秒殺的海鮮七寶宴，則考量到仍有群聚風險，是否開放仍有待討論。

七股海鮮節是台南市沿海地區重要活動，來七股品嚐在地海鮮料理、觀光赤嘴園摸文蛤、搭觀光膠筏暢遊潟湖，是夏日的限定盛會，每年都吸引許多遊客前來，摸文蛤體驗每年都吸引上萬人次民眾參與，近年推出的海鮮七寶宴席開5、60桌，更是一開放預訂就秒殺。

但今年受到新冠肺炎疫情影響，上半年許多大型活動不是停辦就是延期，民眾出遊興致受到影響，所幸隨著疫情趨緩，也即將迎來大規模解封，民眾悶久了，接下來暑假預計將會有一波出遊潮。

七股區區長徐屏屏表示，海鮮節活動今年仍會舉辦，詳細內容正和南市府觀光旅遊局討論中，時間上配合暑假往後遞延，由7月改為8月舉行，觀光赤嘴園摸文蛤體驗因要配合潮汐，由往年的4梯次改為2梯次，但開放範圍擴大，民眾樂趣不減；另外也會結合區內特色旅遊景點推出農漁村體驗遊程。

而行銷農漁特產的海鮮七寶宴，因是室內空間，考量到群聚風險，目前還在討論是否停辦，也考慮延後到8月下旬或9月再舉辦，若依現今疫情發展趨勢，活動內容只會增加不會減少。

(中時 )