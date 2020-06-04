高雄市學生參加「109年全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽」獲獎連連，共18件作品獲前3名，其中6件作品勇奪第一名。市長韓國瑜4日勉勵得獎學子將創意轉換為發明，改善人類生活。

10所學校、66名學生於此次競賽獲得9項職群佳績，並於土木與建築群、外語群、餐旅群、藝術群、化工群等5項職群榮獲專題組或創意組第一名。

韓國瑜說，曾在機場看見長輩拿不動行李箱，曾經發想在箱底裝設氣體浮起裝置，讓長輩、婦女及兒童提得比較輕鬆。這些突發奇想可惜最後都如夢幻泡影，沒發明實現。同學的創意作品若能得到政府或學校推導變成商品，改善人類生活，何樂不為。

韓國瑜也特頒贈每所學校感謝狀，感謝各校作育英才，同時勉勵學子在專業領域一展長才。

韓國瑜表示，高市戮力引領職業學校為學生充實專業能力，從2016年起推動「大高雄多元人才登峰培育計畫」，亦於2019年及2020年編列經費2349萬元鼓勵教師投入創新教學，引導學生進行職業試探。市府亦鼓勵學校跨域教學，將雙語融入專業課程，將技能導入日常生活，提升學生學習成效。

「109年全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽」專題組1379件作品入選複賽，52件作品榮獲前三名；創意組855件作品入選複賽，45件作品榮獲前三名。高雄市計有專題組10件作品榮獲前三名，創意組8件作品榮獲前三名。

(中時 )