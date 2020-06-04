白色自小客車先追撞砂石車車尾，再撞向右側護欄。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

26歲何姓男子4日中午近1時許，開著白色自小客車載4名同事，行經台13線北上54.6公里處義里大橋，疑似車速過快，先追撞正在爬坡的砂石車，再衝撞右側護欄，造成副駕駛座26歲陳姓男子及後座37歲劉姓男子傷重不治、37歲陳姓男子傷重送進加護病房，詳細事故因有待警方進一步釐清。

何姓男子4日中午開車載著4名同事，行經義里大橋后里往三義方向，才剛過匝道轉彎處，疑似車速過快，先追撞行駛在外線車道正在爬坡的砂石車，再失控撞向右側水泥護欄，劇烈撞擊下，不僅白色自小客車車頭全毀、零件噴散，車內安全氣囊也全部爆開，釀2死3傷悲劇。

消防局獲報派出三義、卓蘭、苑裡分隊前往搶救，消防人員利用破壞器材剪開車體救人，先將何男等4名傷患送往大甲光田醫院、大甲李綜合醫院及苑裡李綜合醫院搶救，其中1名37歲劉男到院前死亡；卡在副駕駛座的26歲陳男面色發白、安全氣囊血跡斑斑，經過1小時脫困搶救，仍不幸宣告不治。

遭追撞的54歲蕭姓砂石車司機表示，事發當時他開在外側車道緩慢爬坡，白色自小客車從匝道上來，速度相當快，「好像在飛一樣」，他從照後鏡一看，小客車就已追撞上來。警方依規定對駕駛進行吹氣酒測，蕭男酒測值為零。

警方初步調查，肇事的白色自小客車車主並非何男，而何男疑似均任職於台中市后里區1間上市記憶體大廠，酒測值抽血檢驗中，由於現場無監視器，且傷者均住院治療，需待砂石車前後的行車記錄器解碼後，進一步釐清事故原因及肇責。

(中時 )