美國示威活動持續延燒，但似乎並未影響美股走勢，本周以來，美股已連續三個交易日收紅盤，激勵台股持續往11500點闖關。聯邦投信表示，今日(6月4日)盤中預估成交量一度高達2400-2500億元，量增價漲，顯示外資持續回補，資金行情可期。

聯邦金鑽平衡基金經理人周鉦凱指出，今日盤面結構權值股走勢穩定，由電子權值股領軍，盤中電子股比重回升70%，族群方面部分生技股、被動元件、隱形眼鏡與汽車族群相對強勢，散熱族群稍弱，中小型股與高價IC設計互有表現，整體而言，大盤震盪緩漲，中小型股較有機會輪動，中小型股表現也更優於權值股。

產業方面，周鉦凱表示半導體大廠雖下修智慧型手機全年出貨量預估，但5G基礎建設與5G手機仍為下半年焦點！即便手機需求在第二季呈現下滑趨勢，Apple近期展望也相對不佳，但自下半年開始會逐漸進入旺季並帶動新產品拉貨，加上類股基期相對較低，為後續布局重點。

5月15日華為新一波禁令再起、上周川普宣布收回香港獨立關稅待遇並將對參與香港國安法之中港官員實施制裁行動，周鉦凱表示兩事件雖然對於指數並無太大影響，僅造成部分個股修正，但中長期而言，美中關係轉為緊張趨勢，是否將影響到美中貿易協議為後續觀察重點。現階段指數已有一定程度的反彈，周鉦凱提醒，後續經濟層面及公司基本面將逐漸受到各方檢視，此外，因美中關係充斥隱憂，預期指數呈現區間震盪，部分個股籌碼走向偏亂，建議投資人在操作上宜減碼漲多之個股，逢高調節。

(時報資訊)