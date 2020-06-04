全球受疫情影響使各國防疫策略成為國際重要議題，台灣因超前部屬與各方資源投入穩定疫情獲國際正面評價。外貿協會今(4)日宣布結合各界專家、逾2千家防疫廠商及20所醫療機構，打造面向全球線上的英語「防疫國家館」，以台灣醫療數位平台主動共享防疫資訊並推廣國內防疫產業。

外貿協會董事長黃志芳表示，全球疫情仍然嚴峻，台灣因有堅強政府領導團隊、自SARS以來的防疫經驗，全球最好的全民健保及醫療照護體系、強大的資通訊科技及防疫產業，成為世界防疫的模範生。

但黃志芳也強調，台灣不能置身事外，目前仍有許多正與疫情奮戰的國家與人民須要協助，基於人道精神並為盡地球村一份子之力，線上「防疫國家館」整合國內各方的防疫優勢，分享台灣防疫經驗，媒合醫療科技與醫材設備等物資供應，希望能提供為疫情所苦國家的政府機構、專業醫療人員、國際買主與一般民眾一站式的服務，讓不同需求的國際訪客皆能在此找尋解決方案、即時服務。

貿協表示，全球正走向後疫情時代，未來防疫意識、政策作法與產品討論度將持續提升亦具高度醫療物資、服務等需求；貿協透過建立單一入口網站，整合2千家國內防疫產業廠商與20所醫療機構的產業專區(Industries)，邀請各界學者及專家的經驗分享專區(Experience Sharing)與各項成功防疫作法的台灣防疫模式(Taiwan Model)專區。

同時，為跨越實體交流限制，線上「防疫國家館」亦建立數位管道如線上醫院防疫經驗分享，與近期台灣經貿網流量熱點的防疫專區，立即提供客製化安排醫療視訊會議、採購洽談及線上下單服務，即時為國際提供必要協助。

貿協統計，醫療視訊研討會議截至5月底，已媒合的國家緬甸、印度、泰國、秘魯、哥倫比亞及墨西哥等國，共舉辦12場線上研討會，超過1萬3千名醫護人員參與。

以日前媒合成大醫院與印度藥商線上防疫課程為例，成大醫院透過視訊教學與印度1萬2500位醫師分享防疫經驗，是台灣醫療實力展現的最佳案例。

(時報資訊)