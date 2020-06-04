7年前擔任富味鄉董事長的陳文南向胞弟陳瑞禮所經營的富鼎公司，採購摻有「玉米原油」的假純芝麻油，造成富味鄉損失逾億元，事後他在櫃買中心說明會上說謊欺騙大眾，台灣高等法院更一審將他判刑2年4月，但遭最高法院撤銷發回。

2013年10月21日摻油事情曝光後，陳文南與林秀蓉指示員工在公開資訊觀測站刊登均「直接銷往國外市場」、「未在國內銷售使用」，更在櫃買中心辦理說明會中陳述該不實消息。

後來新北市衛生局核對報關資料，陳、林見穿幫，才在10月23日向衛生局表示沒有全部外銷，隔天立刻公開坦承使用棉籽油且內銷，進而影響富味鄉的股票交易價格。

更一審將陳文南依違反證交法公告不實罪判刑2年4月，被訴詐欺罪判無罪，檢方與陳不服都提上訴；最高法院認為上市櫃公司公開揭露訊息，縱內容不實或隱匿，但該揭露訊息之公告，若非有「重大影響」的公告，不符該罪的構成要件。

此外，最高法院認為，陳文南由富味鄉向富鼎公司購買攙玉米油之芝麻油，若意圖為富鼎公司利益而以偏高價格買入，富味鄉即難謂無損害，事後他將之攙入富味鄉的純黑芝麻油販售他人，仍應負損害賠償責任，將全案撤銷發回更審。

(中時 )