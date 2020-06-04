新冠肺炎疫情在第二季肆虐歐美市場，並導致印度封城，國內合成橡膠大廠台橡（2103）執行長蔡偉強4日指出，歐美是終端需求最多的地方，台橡受到的打擊，預期會比第一季還更大。

新冠肺炎疫情第一季在中國大陸爆發，讓台橡第1季稅後純益5,934萬元，比去年同期大幅縮水79.1％。

蔡偉強指出，中國大陸的疫情已穩定下來了；不過，合成橡膠主要需求市場歐美地區，在第二季受到疫情衝擊，無論是價格、需求，都受到重創。加上，印地市場，也因疫情影響全境封城、停工，台橡印度廠產線停頓，所以，整體看來，第二季的營運狀況恐比第一季嚴峻。

印度地區因疫情，從3月中就開始封城直到5月底才解封，台橡指出，台橡印度廠已在5月23日復工；但是因下游的輪胎廠復工時間更晚，加上印度4、5月的汽車銷售量幾乎掛零，消費端沒有需求，預期，今年來自印度廠的營運貢獻將大幅減少。

雖然今年受到疫情衝擊極大，台橡也有採取嚴控成本及延遲部分資本支出等措施，但，蔡偉強指出，台橡持續朝更高端的特用化學方向努力，以及長期的專案及項目沒有停止。

台橡指出，2019年在大陸南通投資，新建年產2萬噸的高端氫化熱可塑性彈性體（SEBS）新廠，去年底已經完工，今年初進入試生產階段，未來鎖定醫療相關、特用薄膜、超輕發泡材、汽車配件等新應用領域。

另外，越南打造的7,000噸高級鞋材生產線，也在去年底完工。台橡指出，近期全球球鞋市場，因疫情影響，生產及銷售都受到極大影響，台橡先前所制定的鞋材導入計畫，及推動與國際品牌及鞋類製造商共同合作創造價值等的時間表，或多獲少都有受到一些影響，但整個規畫的長期方向不變。

(工商 )