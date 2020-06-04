倫元投顧分析師陳學進表示，台股4日開高走高，終場上漲73.07點，漲幅0.65％，收在11,393.23點，成功再創反彈新高，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.03點，漲幅0.68％，以152.06點作收。三大法人方面，外資續買44.83億元，投信續買17.32億元，自營商續買7.06億元，惟外資於台指期貨市場上反手減碼1,477口多單，累計淨多單部位為39,426口，心態呈現謹慎中性偏多。

隨陸廠復工、歐美解封、全民拼經濟、報復性消費需求展開，加上各國政府提振經濟所端出的牛肉政策，預期下半年全球經濟可望迅速回穩並重返成長軌道，配合外資回補買盤、年底的美國總統大選行情，以及季線的正式翻揚，整體架構可謂搭配得天衣無縫。

因此就算大盤短短不到3個月的時間強彈2,902點，且來到前高11,500～12,000點心理關卡壓力區附近，短線不排除或有震盪，但在多頭格局不變下，逢低仍是「挑好股、買主流、賺大錢」的好機會。

個股方面，本周納入投資組合的森田，隨著陸廠復工、經濟解封，營運持續看俏，配合趨勢處於多方架構下，4日再度放量上攻，在內資法人大戶心態偏多不變前，預期大漲再創新高的機會仍可期待。

此外，部分漲幅已大或短線趨勢轉弱的個股，並不建議著墨外，低基期、低位階、具爆發成長潛力的股票仍是值得留意，譬如遠距商機帶動的伺服器、NB、平板及自動化等題材外，電子零組件、蘋概股、車用電子等個股，也開始接棒輪動大漲。

(工商 )