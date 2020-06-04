豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國5月小非農ADP就業數據報喜，激勵美股道瓊指數3日強彈527點，帶動台股4日跳空開高，盤中一度來到11,425點，但11,450點壓力區有大量套牢籌碼，不容易一次闖關成功，在權值電子股攻堅力道不足下，尾盤進入震盪整理。

然而大盤在日KD值向上走升、股價續延5日均線震盪走高、季線扣抵向下等技術面支撐力道增強下，多方格局仍未顯敗象。

個股方面，本周納入投資組合的系微，自結4月每股盈餘0.67元，單月賺贏第一季，加上公司宣布打進英特爾5G基地台供應鏈，後市營運備受期待。

類股方面，盤面除熱映、義隆電、鈊象、譜瑞-KY、耕興等5月營收創歷史新高的業績股外，4日強勢族群尚包括車用、面板、蘋概及生技等類股，惟車用相關供應鏈短期因美國失業率上升，加上居家辦公盛行，導致購車意願降低，2020年新車銷售雙位數百分比衰退看法不變。

(工商 )