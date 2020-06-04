投資台灣事務所4日召開審查會議，本周通過3企業投資逾18億元，涵蓋電子、材料與健康產業，後續尚有超過50家企業排隊待審。

事務所指出，本周台商回台方案有輝創電子，根留台灣則有達邁科技與柏文健康兩家企業，3家企業總投資18億元。總計「投資台灣三大方案」已帶動512家企業投資約1.16兆元，可創造8.36萬個本國就業機會。包括189家台商回台投資約7,621億元，帶來6.19萬個就業機會；73家根留企業投資約1,501億元，1.16萬個就業機會。

(工商 )