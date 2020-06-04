台中電廠1至4號機完成空污改善工程 依供需上場發電 17:502020/06/04 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電台中電廠空污改善一期計畫，1至4號機隨時可投入運轉，台電4日表示，台電投入90億元預算完成空污改善，目前中火2、3號機處於原操作許可證申請展延的狀態，隨時可以配合用電需求，合法加入供電行列，並為疫情後百業振興及夏月尖峰負載出一份力。 台電發言人徐造華表示，未來調度上，會依照經濟部的要求，在空污季節最多運轉機組數將從原先承諾八部機組減為七部，且總發電量不超過六部機滿載發電量。如果機組上來運作，這會依當日需求來編排機組上線，但不會有10部機組全數上場的狀況。 (工商 ) #台電 #號機 #空污改善 #台中電廠 #上場 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 不爽北京！川普引爆民航戰 美媒驚洩內幕 - 財經 台幣猛到爆何時煞車？內行人洩天花板價位 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。