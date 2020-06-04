台電台中電廠空污改善一期計畫，1至4號機隨時可投入運轉，台電4日表示，台電投入90億元預算完成空污改善，目前中火2、3號機處於原操作許可證申請展延的狀態，隨時可以配合用電需求，合法加入供電行列，並為疫情後百業振興及夏月尖峰負載出一份力。

台電發言人徐造華表示，未來調度上，會依照經濟部的要求，在空污季節最多運轉機組數將從原先承諾八部機組減為七部，且總發電量不超過六部機滿載發電量。如果機組上來運作，這會依當日需求來編排機組上線，但不會有10部機組全數上場的狀況。

(工商 )