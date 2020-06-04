永誠國際投顧分析師李忠興認為，後續宜篩選法人布局，但尚未發動漲勢的電子股，靜候輪動上漲的機會。個股方面，本周納入投資組合的驊訊，千張大戶持股比重增加1.61％，大戶籌碼相當穩定，股價再創波段新高。

他表示，市場對經濟重啟的樂觀情緒依舊，遠超過對美中貿易關係緊張及美國示威抗議的擔憂，加上小非農ADP數據優於預期，被視為經濟復甦的訊號，美股四大指數3日續揚，道瓊大漲逾500 點，NASDAQ距歷史高點僅剩1.3％。國際股市近日反彈幅度日益陡峭，空頭部隊壓力漸增。

從台股技術面來看，季線4日正式止跌翻揚，且季線將陸續扣抵3月中的急跌段，未來季線上揚角度將趨於陡峭，又因未來指數將扣抵低檔一段時間，意即季線要立即由上揚轉為下彎尚需一段時日，而這段季線揚升助漲的黃金時段，就是多頭操作最有利的時間點。

6月份以來，市場資金由防疫概念股釋出，胃納量足以吸納龐大資金的類股非電子莫屬，隨著資金逐漸湧進電子股，使台股近二個交易日都見到2,000億元的成交量。

(工商 )