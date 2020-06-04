循環冠軍的啟發投顧分析師楊基政說，近期上市櫃企業5月營收相繼出爐，需密切關注基本面動向，從中進行汰弱留強。個股方面，本周納入投資組合的森田，技術面轉強，有利多頭發展。

楊基政表示，全球資金行情發燒，台股接棒上演補漲，目前宜短打因應，在月線未跌破前，維持買黑賣紅操作；反之，若失守該重要支撐，態度則應轉為保守。

(工商 )