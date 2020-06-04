經濟下半年會反彈復甦？商總理事長賴正鎰依據商總調查會員實際營運情況預估，未來還會有歇業、倒閉的家數，不會放緩。他說，疫情放緩，企業的經營困境並不會因此放緩，反而是挑戰的開始，政府的紓困與振興政策真的要及時且到位。

工商協進會理事長林伯豐日昨指出，經濟難在下半年反彈復甦，即使逐步恢復，也難達到去年水準。新光金控董事長吳東進4日也指出，疫情過後很多產業再也回不去了。

賴正鎰更直言，在疫苗沒有出來前，疫情都不會真正結束，也就不會完全回復生活正軌，就不會消除消費者的心理陰影，旅遊餐飲相關行業近來因疫情紓緩買氣看似不錯，也只是因為民眾開始放鬆、境外還沒解封的關係。

但是，賴正鎰說，目前全球疫情並沒有放緩，未來對境外逐步解後，是否會再爆疫情，都是未知數，即使目前看似人氣回籠，但是只靠國內2千多萬人口的市場，不管是U型還是V型，服務業要反彈復甦，他直言：「還早。」

賴正鎰甚至預言，未來還會有歇業、關閉的家數，政府的紓困與振興政策真的要及時且到位，否則歇業、倒閉與失業的數字只會往上攀升。

(工商 )