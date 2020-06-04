新冠肺炎疫情讓倪子鈞（小馬）商演活動不能唱，期間因為女兒生病，他研究食品健康、意外圓夢當起生機產品創業家開發出保健食品，這項被形容為「父愛商品」的鱸魚精在口耳相傳下造成熱銷，一個月內賣超過10萬瓶、營收破千萬，讓小馬在無心插柳卻水到渠成的狀況下開創事業第二春，為自己在主持人、歌手、電台DJ的身份後又多了個創業家的身份，46歲的他笑說：｢現在才是我斜槓人生的開始！」

和老婆育有一女的小馬，前陣子因女兒感冒久病未癒加上新冠狀病毒疫情肆虐，他開始找尋坊間能增強抵抗力的食品想要為家人增強免疫力，意外讓他與「鱸魚精」結緣，透過朋友介紹找到台灣生技公司研發出鱸魚精飲料：「研發出的鱸魚湯加入小朋友喜歡的味道，讓口感變成乳酸飲料，結果小孩反應出奇的好，我女兒把它當養樂多一樣跟我每天要來喝。」

小馬也親身力行天天喝：「大家都知道46歲的年紀記憶力難免不好，現在每天工作忙要記很多東西，原本都還要老婆提醒叮嚀的我，最近發現記憶力有進步，都不用靠她每天提醒，而且先前開長途的車去中南部玩，老婆都會擔心我太累，現在開個三、四個小時都精神奕奕，我都開玩笑跟他說『老司機現在體力可好的』！請她放心在車上睡覺補眠都沒問題。」除了把自己的第二春事業經營的有聲有色，身兼電台主持人的他也認識婁峻碩、李浩瑋等歌手，打算與年輕音樂人合作、邀約寫歌，小馬表示：「經過上一張專輯的宣傳後，產生了更多音樂上的想法，我想除了讓大家知道小馬會唱情歌外，也可以試試新的曲風，搞不好未來來唱首嘻哈樂風的歌，跌破大家眼鏡。」

(中時 )