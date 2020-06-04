人生旅途遭遇困境，讓人手足無措，不僅是金錢、債權等疑難雜症，讓人感到相當困擾。婚姻感情不忠誠不分男女，任何人都有機會捲入小三、小王的激情漩渦裡無法自拔，想了解事情的真相，有些人會委託訪間徵信社。外界提到徵信業，會直接聯想到調查外遇、抓猴等，有種私家偵探的概念。從事徵信業20多年，知名徵信社副總經理林采莉接受《中時電子報》訪問，更驚爆現在女性外遇比例大於男性。

從事徵信業20多年的林采莉，服務不少委託被害人。(照片/游定剛 拍攝)

只要有人的地方，就會有徵信業務需求，不論是感情、工商、尋人債權等疑難雜症受人委託，解決他人任何問題，這就是徵信社存在必要性。林采莉舉例，如果不是刑事案件，到警局報案，警察不是不願幫你，是他手頭上刑事案件都忙不完，這時就會委託我們。徵信業調查員工作，就是受委託人訴求，循線追查、找到真相，上班時間就像超商店員，不論颳風下雨，就是24小時隨時待命，我們是被需求行業，時常半夜客人打來還是要接。

從事徵信業可不是這麼簡單，膽子必需夠大，心思細膩、不畏懼任何困難，最重要的是，克服心理障礙。林副總表示，調查員會先進行教育訓練，新手跟蹤起初會膽怯，擔心被查人察覺異狀，這行是不能懼怕，我們是受委託人，處理他處理不了的事，面對艱鉅事情都要去克服。徵信價格也會依照不同案例、困難度進行收費，服務範圍包括國外，費用當然就增高。

從事徵信業調查員工作，需不畏困難、克服心理障礙。(照片/《中時電子報》資料照)

從事徵信業20多年林采莉感觸良多，委託被害人心裡上大多受到傷害，也會盡可能陪伴他們度過難關。林憶起，過去服務個案，太太外遇了，捉姦帶去派出所，小王付了點錢拍拍屁股走人，豈料，太太提告狠咬先生不放，當時也遭告的林副總，刑事案件纏訟3年。她無奈表示「每次開庭都會跟法官說，我的當事人很可憐，他老婆通姦在先。」而當時才3歲左右的小孩，部分監護權也給了委託人，因成長學習遲緩，女方要把監護權搶回去，可憐的小朋友，每半年就要去挨針抽血證明，就為了父母監護權。

徵信業會依照不同案件、困難度來收費，不過也令人好奇，若任務是失敗了，費用還是會照單全收嗎？林副總拍胸保證「徵信沒有失敗這件事，只有揭開 事件的真相。」委託人都是有跡可循到一個程度，才會上門找到我們，沒有成功的機率實在很低。

大法官日前宣佈通姦罪違憲，即日起除罪，平時力行「抓猴」的徵信社業是否進入暖冬呢? 林采莉副總則回應，不但沒進入暖冬，我們還進入春天，就算除罪化後，就沒人做這樣的事嗎?受害一方也有法律上幫助，台灣通姦除罪後，還是有民法存在，林更是呼籲政府，民事上需做完整配套措施，否則被害人相當的可憐。她更是驚爆「現在女性外遇比例，竟比男性還要高。」以前男生將近7成，委託人多半為太太查老公，現在反過來，委託人7成都是老公查女生。

(中時電子報)