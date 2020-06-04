夏天就是愛檸檬！淡淡的香氣、酸甜的口感，讓整個味蕾變得很清爽。以「甜點系」飲品引發網路話題的珍蜜堂，就即將於6/10推出兩款檸檬口味的新品，首款主打「檸檬塔夏綠地」，以法式甜點為概念，上層檸檬塔奶蓋是以奶油、牛奶、檸檬汁與醬混合製作而成。並搭配三窨綠茶，中和了奶蓋的濃郁感，最後頂層再灑上檸檬皮，更是突顯清爽香氣。

檸夏雙凍甘蔗綠加入了檸檬凍與茶凍，不但增添口感，而且低負擔、有飽足感。（圖／珍蜜堂提供）

另一款「檸夏雙凍甘蔗綠」是一款是低負擔又有飽足感的夏季飲品，以自製的三窨茶凍與檸檬凍交相搭配，檸檬凍中還加入奇亞籽，增添豐富的膳食纖維；基底除了使用三窨綠茶外，更加入了白甘蔗汁調和，使茶湯清香甘甜；最後放入半顆檸檬提升整體香氣與視覺，最適合在炎熱夏天暢飲。

檸檬乳酪舒芙蕾鬆餅。（圖／Flipper's 奇蹟的舒芙蕾鬆餅提供）

來自日本的Flippers 奇蹟的舒芙蕾鬆餅，今夏也以檸檬乳酪塔為設計概念發想，開發出酸甜的檸檬乳酪舒芙蕾鬆餅，酸甜中帶點鹽味 ， 並搭配手工糖煮檸檬片及淋醬，使用多種方式呈現黃檸檬特有的清甜味，加上以塔皮手法製作而成的杏仁酥粒增添酥脆的口感，還可以搭配北海道牛奶麻糬冰淇淋一起享用，入口即化的酸甜柔和滋味，實在太美妙！

(中時電子報)