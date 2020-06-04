受到新冠疫情影響，不少產業收入銳減，為此，行政院提近期宣佈振興三倍券的政策，民眾只要花1000元就可以獲得3000元的三倍券。但有網友在中老年人的臉書社團上發現，已經有人開始想辦法以現金兌換三倍券，其他人就擔心恐怕會有老人被騙。

原PO在PTT上以「三倍券現價是多少？」為題發文，他透露，自己在逛某個社團，裡頭中老年人居多，結果看到已經有人發文表示，真心收購振興券一份2000元，對方直言「等於是用1千元現金得到2千元現金」且對方還強調，量大者會親自去收購，貼文一出底下也吸引了不少人按讚留言。

這樣的邏輯讓原PO十分傻眼，他見狀忍不住暗示，「似乎有人在購買三倍券，這有可能成為地下交易的新方法嗎？用這個洗錢大概要洗多久？」，其他網友則在底下笑回，「覺得老人會被騙」、「笑死，才2000」、「真聰明還會選…」。

(中時電子報)