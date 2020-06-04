6月7日解封在即，不少民眾關心鬆綁了什麼？台南市長黃偉哲表示，防疫最後一里路還是要「順時中」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布大解封，台南就順應，原本限制幾乎都會解除，包括酒店舞廳、學校場館外借、公車和市場等，仍會保留實名制，以利控管追蹤。

黃偉哲說，6月7日後，過去限制項目原則上都能解除，除了實名制洽公、實名制旅遊留下來外，包括在酒店、舞廳隔板會撤除，舞池也會開放、跳舞也開放了，但進出實名制仍暫時維持，以防萬一解封後發生疫情，仍可找得到人，才能做居家檢疫、居家隔離措施。

另，旅遊、學校、政府場館也都開放了，可讓民眾自行借用，但必要的好習慣，包括勤洗手，進出醫院、醫療場所戴口罩，病患去養護機構、長照機構戴口罩還是希望留下來。

至於哪些解、哪些不解，他說，原則上是遵照中央流行疫情指揮中心解封步驟跟項目。菜市場隔板，還有菜、熟食罩子還是要留下來，因市場人來人往，沒有病毒也有灰塵，留下來利大於弊，至於進出菜市場要不要戴口罩，他說，菜市場畢竟不像醫療院所進出的人傳染性高或抵抗力特別弱，因此，市場、夜市就不強調要戴口罩。

近期因為台灣持續零確診，不少民眾已經紛紛卸下口罩，戴口氣風氣不若之前疫情嚴峻時，黃偉哲說，搭公車是否戴口罩，尊重乘客決定，但公車司機因為接觸不同的人，仍希望駕駛朋友們能戴口罩，所以說對於駕駛還是要求戴口罩，對於乘客則不強求戴口罩。

(中時 )