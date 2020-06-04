全台宮廟在新冠肺炎期間暫停繞境、廟會等慶典活動，許多藝陣團、樂社失去收入，大吐苦水，衛福部放寬規定各宗教神職人員納入紓困，台南市藝陣、樂社成員擔心補助無法到位。

「8＋9也可以申請紓困了嗎？」衛福部放寬紓困規定，神職人員與陣頭成員受疫情影響者，每人可領1萬元。

台南市宮廟密集居全台之冠，繞境活動是不少陣頭、樂社的生活出路，農曆2、3月期間正值媽祖誕辰，對藝陣團體來說，原本是繞境慶典的「大月」，今年因疫情幾乎全數泡湯。

多數陣頭採論件計酬，每人每場約可領1000至2000元現金，疫情停工期間，很多陣頭成員為了餬口，改當洗碗工或搬運工。

台南市天興民俗藝陣館家族經營20年，近年皆以舞龍舞獅、電音三太子等陣頭生意為主，今年因疫情，許多媽祖廟取消遶境活動，業者估計起碼少了150場的活動案，較往年少了7成，損失超過200萬。只能改接動土、商場等小型活動補貼維生。

對於衛福部的擴大紓困，阿弘訴苦，自家10名陣頭員工，多數來自單親或雙親棄養家庭，從小家境都不好，他一一接手領養，戶籍都同在一家，長大後加入陣頭工作賺錢，這次紓困方案卻限定每戶只能申請一個，面臨多數人會請領不到的窘境。

經營陣頭開路鼓的鎮樂社屬北管樂隊，社團內有約50名臨時員工，每位樂師每次出陣約領3000多元，另招收流浪漢負責拖車。

鎮樂社負責人陳家全表示，疫情影響讓原本生意從「大月」變「小月」，社團損失超過百萬，對擴大紓困陣頭，認為是「加減補貼」，會鼓勵員工嘗試申請。

多數陣頭採論件計酬，每人每場約可領1000至2000元現金，疫情停工期間，很多陣頭成員為了餬口，改當洗碗工或搬運工。

台南市天興民俗藝陣館家族經營20年，近年皆以舞龍舞獅、電音三太子等陣頭生意為主，今年因疫情，許多媽祖廟取消遶境活動，業者估計起碼少了150場的活動案，較往年少了7成，損失超過200萬。只能改接動土、商場等小型活動補貼維生。

對於衛福部的擴大紓困，阿弘訴苦，自家10名陣頭員工，多數來自單親或雙親棄養家庭，從小家境都不好，他一一接手領養，戶籍都同在一家，長大後加入陣頭工作賺錢，這次紓困方案卻限定每戶只能申請一個，面臨多數人會請領不到的窘境。

經營陣頭開路鼓的鎮樂社屬北管樂隊，社團內有約50名臨時員工，每位樂師每次出陣約領3000多元，另招收流浪漢負責拖車。

鎮樂社負責人陳家全表示，疫情影響讓原本生意從「大月」變「小月」，社團損失超過百萬，對擴大紓困陣頭，認為是「加減補貼」，會鼓勵員工嘗試申請。

(中時 )