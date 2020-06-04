朝陽科大致力推動國際化有成，不但在泰晤士亞洲地區最佳大學排名展現亮眼成績，並連續3年榮獲世界綠能大學評比全球百大。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）4日公布「2020亞洲地區最佳大學排名」，台灣共有36所學校上榜，其中，朝陽科技大學因辦學績效卓越、國際化表現亮眼，名列排行榜400＋；校方指出，學校已連續3年躋身亞洲地區最佳大學，表現受肯定。

朝陽科大校長鄭道明指出，此排名以教學、研究、論文引用、國際視野及產業收入5大面向、13項績效指標做考核，藉以衡量各大學實力，朝陽近年來在多項國際化權威排名上表現不凡，接連獲2020年英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名1000＋、全球新興經濟體大學排名等，締造多項國際評比佳績。

校方指出，在提升研究量能方面，學校特別禮聘國際級大師加入教學研究團隊、積極打造全球化環境，每年吸引超過千名境外生到校交流學習，目前校內約有來自印尼、尼泊爾、越南等國共30多名外籍博士生，也積極在SCI、SCIE或A＆HCI等級期刊發表論文，提升國際學術能量。

值得一提的是，資管系的印尼籍博士生柯瑞卡（Rezzy Eko Caraka）日前勇奪印尼金融服務管理局、印尼伊斯蘭經濟協會及國立日惹大學共同主辦的第17屆伊斯蘭經濟及金融研究論壇論文首獎，表現亮眼。

而在國際競爭力評比，朝陽強調，學校為接軌國際，目前與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，交流遍及五大洲，還遠達非洲波茲瓦納、阿拉斯加半島；校方也推動「千人海外體驗學習計畫」，提供菁英學生遊學、姊妹校交換學生及雙學位、雙聯學制等出國研習進修的多元管道，幫助畢業生銜接全球就業市場。

(中時 )