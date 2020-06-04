圖為墾丁福華福華飯店。（福華飯店提供／柯宗緯高雄傳真）

福華飯店推出「住高雄送墾丁」超優惠住宿方案。（福華飯店提供／柯宗緯高雄傳真）

隨著國內疫情趨緩，為搶攻國旅市場，五星級品牌的福華大飯店祭出超殺優惠，在高雄及墾丁聯手推出暢遊南台灣的住一晚送一晚住房專案，另還有集團週年慶護照的加碼優惠。高雄福華樂觀表示，這1、2周假日住房率已回溫逾3成，預料接下來的觀光市場會更加活絡。

即日起至10月31日，高雄福華大飯店推出「2020南台灣雙福華住房專案」，只要入住高雄福華，即贈墾丁福華渡假飯店住宿券一張，該專案售價NT$5,688＋10％元(假日加價請詳閱訂房說明)，入住豪華單／雙床房含二客自助早餐。

住高雄送墾丁專案去年推出時大受好評，今年度加碼贈送高雄福華Smile One精緻涮涮鍋價值NT$1,100元的雙人套餐，不只能夠體驗到高雄都市便利的旅遊及墾丁休閒海景的舒適住房，還能嚐到網路知名的精緻涮涮鍋料理。

值得一提的是，贈送的墾丁福華住宿券可使用期限到10月31日，不用侷限高雄、墾丁連住二晚，讓旅客更能彈性安排旅遊行程，還加贈高鐵左營站定時定點來回交通接駁，大大增加旅遊的便利性 。

此外，目前甫開賣的福華大飯店集團週年慶護照，結合集團各飯店的住宿及餐飲優惠，一本NT$619元，可以享受到價值近三萬元的商品，使用期限到2020年12月30日。

除了護照第一頁全集團適用的客房升等券之外，在高雄福華大飯店可享受到餐飲滿額免費送珍珠坊香酥鴨／江南春蟹粉豆腐煲，或是在即將全新改裝完成的麗香苑自助餐享有三人同行一人免費的超值優惠。在墾丁福華也能享受升等尊爵海景房的禮遇服務。

此外，只要購買護照就能享有抽福華大飯店集團連鎖住宿券的機會，在護照最後一頁還有加碼集點活動，只要在集團飯店內住宿一晚可集一點，累積六點再贈免費住宿一晚。

(中時 )