沃旭能源4日表示，將與括哥本哈根機場（Copenhagen Airports）、貨櫃航運公司快桅集團（A.P. Moller – Maersk）、DSV 泛亞班拿國際貨運公司（DSV Panalpina）、DFDS郵輪公司、北歐航空（SAS），宣布結盟並建立創新合作關係，將共同開發具產業規模的能源製造設施，生產永續性燃料以供應哥本哈根地區運輸的需要。

沃旭能源全球執行長亨利保森（Henrik Poulsen）表示，推動陸運、海運、空運產業去碳化，是全球經濟體實現2050年達成淨零碳排放的關鍵。我們的願景是在大哥本哈根地區生產具備產業規模的永續性燃料，藉以降低再生性燃料成本，使其價格能與化石燃料競爭。搭配正確的政策框架，此項計畫將是推動丹麥永續性燃料生產舉足輕重的一步，進而將鞏固丹麥做為永續科技及永續商業模式的全球領導地位。

沃旭指出，這項合作計畫結合生產與需要永續性燃料的企業，在合作企業的共同願景下打造出全世界數一數二的電解製氫廠和永續燃料生產設施。此項計畫將引領永續性燃料成熟發展，同時創造就業機會、建構新的產業價值鏈，強化丹麥作為綠色能源領導者的地位。

依照沃旭規劃，最快於2023年開發出創新氫燃料和電子燃料合成生產設施。預計2030年達到最大產能，可為公車、貨車、船舶、飛機提供每年超過25萬噸的永續性燃料。其中電解製氫廠預計生產規模高達1.3GW，可望成為全球最大的設施。此座電解製氫廠若達到全面滿載生產，每年將可減少85萬噸的碳排放量。

沃旭表示，按照規畫，電解製氫廠和永續燃料生產設施將座落於大哥本哈根地區，供應再生氫，能讓Movia公司營運的零碳排放巴士、DSV 泛亞班拿管理的重型貨車使用；並為快桅集團的船舶提供再生甲醇作為燃料；同時也為北歐航空的飛機以及從哥本哈根機場出發的航空運輸提供再生性噴射機燃料。生產這些永續性燃料所需使用的龐大再生電力，可望由波恩荷母島（Bornholm）外海的Ronne Banke離岸風場供應。

沃旭說，電解製氫廠不僅可望成為所有合作夥伴企業去碳化行動的重要基石，更能為丹麥積極降低碳排放的遠大目標做出重要貢獻。丹麥計劃於2030年前，所有重型運輸將改用永續性燃料以替代化石燃料，藉此將碳排放量從1990年的水準大幅減少70％。為達成此項願景，合作計畫將分為三個階段進行：第一階段目標為興建一座10MW電解製氫廠，於2023年正式啟用，生產再生氫能供應公車及貨車使用。

第二階段將建造一座250MW電解製氫廠，預計於2027年正式啟用，屆時波恩荷母島的離岸風場將開始供應乾淨電力用於生產永續性燃料。同時，這座電解製氫廠將搭配碳捕捉技術，蒐集哥本哈根市及周邊地區的二氧化碳集中排放源，透過氫氣與二氧化碳結合，產生再生甲醇，作為海運船舶燃料及再生性噴射機燃料（即所謂的「再生性煤油」）供航空業使用。

第三階段則是待波恩荷母島的離岸風場於2030年達到全面運轉後，將電解製氫廠的容量提升至1.3GW，並持續捕捉更多二氧化碳，屆時此座電解製氫廠預計能夠生產超過25萬噸的永續性燃料，提供公車、貨車、船舶、飛機使用。本計畫可望協助哥本哈根機場於2027年達到5％的化石燃料替代率，並在2030年提升至30％。

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