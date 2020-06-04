台灣醫院已積極著手部署5G與人工智慧（AI）的各種智慧醫療應用，例如，三軍總醫院目前已開始以MR（Mixed Reality，混合實境）為主的智慧手術室應用，及以AR（Augment Reality，擴增實境）智慧眼鏡及VR（Virtual Reality，虛擬實境）的結合，建立與離島分院提供即時同步的遠距醫療的指導及平時的手術訓練課程。另外，馬偕醫院則以佈建5G的乳房攝影篩檢巡迴車，能即時回傳攝影影像，在雲端以AI判讀結果，若有疑似病徵，立刻能預約門診，讓偏鄉的居民都能得到相同的照顧，醫界積極引進最新科技應用預期將可大幅提升台灣的醫療服務品質。

台北市電腦公會於舉辦智慧城市線上展的第一場活動智慧醫療國際論壇，題目是AI與5G促進智慧醫療的數位轉型。由醫院評鑑暨醫療品質策進會與台北市電腦公會共同舉辦。臺北市聯合醫院副總院長璩大成、馬偕醫院生醫發展中心主任楊博勝、三軍總醫院智慧暨物聯網發展中心主任李家政、台中榮民總院院長許惠恒、中華電信數據分公司智慧聯網處處長羅坤榮及廣達技術長張嘉淵等擔任講師，座談會是由醫策會執行長王拔群主持。

李家政指出，5G的低延遲、超大頻寬與支援大量終端裝置的特性，的確會為智慧醫療場域帶來新的面貌：近年三總進行全台6座院區的醫療資源整合，並與工業技術研究院合作，建立5G的智慧手術室，搭配智慧眼鏡，本院的資深醫師能夠以AR與VR應用，傳承教導手術的know-how；緊急時，更可以即時進行遠距醫療的指導，讓離島院區的病患都能同步接受高品質的醫療照顧。李家政同時表示，隨著5G智慧醫療應用逐漸普及後，三總基於數據與個資的安全性保護的考量，計畫建立5G專網，並期讓各院區的溝通能更順暢。

馬偕醫院生醫發展中心主任楊博勝也認為，智慧手術室的確是5G時代會率先導入的智慧醫療應用；馬偕的AI與5G實驗則從乳癌篩檢巡迴車著手，篩檢結果都能立即回傳到院區的雲端，並以AI判別篩檢結果，如有可疑的病徵，立刻回傳到篩檢現場，並協助預約掛號，充分發揮新科技的特性。

中華電信數據分公司智慧聯網處處長羅坤榮也指出，中華電信剛剛協助彰化員榮醫院完成5G智慧眼鏡遠端醫療診斷方案：基於在新冠肺炎防疫期間，衛生主管機關防疫作業準則是，建議醫生不進入高風險區域，如長照中心，就由配戴智慧眼鏡的護理師將探訪的影像回傳到醫院，醫生由所見的現場進行狀況觀察與病情詢問。

台北市聯合醫院副院長璩大成則在論壇開幕時致詞表示，台灣這次能在疫情防堵上表現卓越，跟科技應用於防疫上有關。無論是以手機確認並追蹤居家隔離者的行動軌跡、電信令號偵測人潮、接觸史分析等，都必須仰賴相關的物聯網技術來達成。台北市衛生局更推出實名制的口罩販賣機，大幅地降低市民排隊購買的時間成本，都是這次防疫應用科技的實績。他預期，這波疫情將帶動更多的智慧醫療應用的投入。

(工商 )