有民眾利用貨輪盜運珊瑚遭海巡抓包。（海巡提供／楊漢聲台東傳真）

海巡署東部分署第13岸巡隊綠島安檢所，4日執行某貨輪出港檢查時，海巡人員發現其中一只貨櫃中有塑膠籃用布料掩蓋，籃中有大、小珊瑚合計17塊，全案將依漁業法函送台東地方法院檢察署偵辦。

第13岸巡隊表示，經海巡人員抵達現場後，查看貨輪貨物檢查表，均未有申請運輸珊瑚相關紀錄。

當實施查扣時，現場1名梁姓民眾表示，該批珊瑚是他所有，因近日綠島南寮漁港碼頭工程整修，發現吊起之損壞消波塊上附著該批珊瑚，於是將珊瑚取下及規劃利用貨輪運返臺台東家中使用。

梁姓民眾並表示，因對於相關法令不熟悉，故不慎做出上述違法行為。全案將函送台東地檢署後續偵辦及台東縣政府裁處。

第13岸巡隊呼籲，台東縣政府為保護台東縣本轄海域漁業資源及漁場環境，轄內自高潮線以深至距岸12浬內（含綠島、蘭嶼）海域，禁止採捕珊瑚(含珊瑚礁)，若違反上述事項將處以3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金，請國人勿以身試法。

(中時 )