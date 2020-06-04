雲林縣長張麗善（中）今（6日）在雲林縣議會舉行長照科獲准成立記者會，議長沈宗隆與多名縣議員都出席參與。（周麗蘭攝）

2017年1月上路的「長照十年計畫2.0」（簡稱長照2.0），雲林縣府原由社會處、衛生局分攤業務，縣長張麗善爭取設立專責單位，甫獲考院核准於衛生局設立「長照科」，專責17項業務，斗六市衛生所現址將改為「長照多功能服務中心」，該所則遷回市中心。

「長照2.0」的17項業務有居家醫療、居家復健、居家護理、交通接送、出院準備、喘息服務、照顧服務、餐飲服務、失智照顧、照顧者支持、無障礙輔具、社區整體照顧、社區預防照顧、預防延緩失能、原住民社區整合、機構服務、長照專線1966、小規模多機能服務。

雲林縣每年長照預算約10億元，業務橫跨社政、衛政，以往社會局約執行9億元預算、衛生局執行1億元，雲林縣衛生局七月一日長照科正式掛牌上路後將專責，社會處的老人福利科仍會存在，但不再負責長照給付。

雲林縣衛生局今年四月間獲考試院核准設置長照科，設9職等科長1人、5名正式公務員，同時慢性病防治所將裁撤，業務回歸疾病管制科。

縣長張麗善表示，長照科單獨成立後將結合20鄉鎮市衛生所護理師，就近照護長輩，把長期照護的功能發揮淋漓盡致。

縣議員林建鴻表示，很多偏鄉老人都是獨居或兩老住，若長照沒做好，連中餐、就醫都沒有人照顧，老人是寶要特別用心照顧，感謝考試院核准雲林縣成立長照科，也盼望雲林縣有更多資源幫助老人。

縣議員林岳璋說，最近參與許多長青食堂共餐，感覺老人家出來吃飯比較不孤單，還有更多照顧需要專業來服務，他很支持長照科成立。

副議長蘇俊豪表示，長照2.0業務以前有些無法明確區分，溝通協調或業務推動上美意打折扣，張縣長積極成立長照科，相信未來會事半功倍，衛生局任重道遠，把雲林打造成「銀髮首都」。

縣議員李明哲說，雲林縣府一直在超前布署，包括杜絕非洲豬瘟、防範新冠肺炎，雲林縣老年人口比例高，縣長張麗善提前部署設置「長制科」，人的壽命越來越長，需要被照顧的時間也變長，長照科的成立將會讓縣民很有感。

雲林縣今年老年人口比例達18.67％，僅次於嘉義縣，是全台第二老縣份。

(中時 )