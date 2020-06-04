新冠肺炎自今年初以來在全球延燒，也對藝術市場產生衝擊，許多畫廊、美術館紛紛休館，繼英國藝術家Matthew Burrows發起「＃artistsupportpledge 」互助購藏活動，台灣藝術家王建揚發起「＃藝起加油ART ＃artistsupportpledgetw」計畫，香港也隨後發起了「＃藝術支援誓言＃artistsupportpledgehk」，各發展出因地制宜的活動，不變的是在疫情中讓藝術作品仍被看見、支持。

Matthew Burrows的原始概念是讓藝術家將自己作品發布在Instagram上，以互助方式出售及購買藝術品，希望同業能同心合力共渡難關，每件作品以不超過200英鎊的價格出售，每當一位藝術家的銷售額達到1000英鎊時，必須承諾在另一位藝術家的作品上花費200英鎊。台灣版「藝起加油ART」則調整為每件作品訂價在新台幣6800元以內，同樣每賣出5件作品需購入另一藝術家作品，並由藝術家自行負責物流、金流。

香港的「藝術支援誓言」則是考量藝術家面對買賣和不就悉的物流、金流問題，容易出現糾紛，故而由創新媒體藝術協會作為行政支援，所有作品寄到協會統一處理，每件作品的訂價為港幣2200元，其中藝術家收取2000港元，其餘200元為Paypal收費及100多元的協會行政、包裝、物流費。每位藝術家在平台上同時間最多放上5件作品，活動將會進行至6月30日。

「藝術支援誓言」至今有百餘件作品參與，已售出45件，然而這樣的活動在香港也受到質疑，背後由藝術協會統一寄送，是否有藉活動收集買家資料之嫌，協會則回應強調當交易完成後所有經此活動蒐集的資料將於30日內銷毀，也不會交予第三方或作任何推銷用途，希望藉此計畫，為香港帶來足不出戶的藝術活力。

(旺報 )