副市長令狐榮達（右二）帶動行銷第2屆台中購物節，呼籲民眾在家動動手指就能進行網路購物。（陳世宗攝）

後疫情時代全民拼經濟！第2屆台中購物節預計7月登場、為期2個月，時間及規模都超過去年！市府經濟發展局4日舉行首場店家說明會，詳細說明上架電商措施，東森購物也簡介廠商上架基本費用、金／物流介紹、行銷機制運用及介紹網站資源和外廣資源等內容，吸引約200店家參與。

副市長令狐榮達說，第2屆台中購物節，將於7月1日至8月31日登場，今年除實體店家還有電商平台，提供特約店家消費抽獎點數3倍送活動誘因，預計招攬3萬店家參與；今年特運用東森及森森購物平台，讓民眾在家動動手指就能進行網路購物。

經發局長張峯源指出，市府於今年購物節與東森購物合作，推出加1元多1件、回饋500元東森幣等優惠，消費者下單就可直接折抵500元，號召更多台中商家加入活動，運用線上消費提升商家經濟收入，協助商家度過疫情難關。

經發局說，第2屆台中購物節除網羅台中線上店家共襄盛舉，也輔導有意轉型的實體店家上線，東森購物擁有豐富廣告宣傳資源，將配合台中購物節限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及當令優質農特產品等6大主題，為「台中專區」大量曝光，協助衝高整體消費金額。

經發局強調，民眾持台中發票登錄台中購物節APP，每1元兌換1點，每500點就有1次抽獎機會；特約店家除有電商平台上架優惠，還有抽獎點數3倍送活動，民眾在特約商店消費，點數可以乘3倍，等於有3次抽獎機會，呼籲民眾來台中旅遊購物振興台中經濟。

(中時 )