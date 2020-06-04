3日清晨6點，一名33歲廖姓女子在高雄市租屋處墜樓，該棟大樓住戶和管理員聽見碰一聲巨響，發現女子裸身墜樓當場死亡，新興警方獲報封鎖現場，查出死者租屋21樓，房間內鎖、氣窗開啓，屋內並無打鬥痕跡，桌上留有1萬多元，沒留下遺書，而住處內有K盤，懷疑生前可能有使用藥物。

根據警方調查，廖女老家在屏東，隻身到高雄從事八大工作，由於疫情關係，中央疫情指揮中心4月9日宣布所有八大行業全面停業，造成工作不穩定，收入減少，生活陷入困境，廖女屋內貼了不少勵志標語「我要努力上班」、「堅強起來」等，足以可見她的生活、工作似乎不如預期，自我鼓勵要撐下去。

廖女出事前，曾打電話給媽媽訴苦，透露生活過的不好，其實廖女原本家庭經濟就不優渥，從小父母離婚，與母親同住屏東，一年前到高雄租屋發展，案發前與男友回到住處，凌晨12點男友離開大樓，廖女6個小時後墜樓，房內因無打鬥痕跡，初判應不是遭人推落，詳細原因仍待調查。

意外發生後，警方破門而入，發現住屋裡還養有3隻貓，或許是希望寵物可以激勵自己、慰藉心靈，但結果仍是令人唏噓；雖然高雄市政府5月20日宣布酒店有限制解禁，但生意大不如前，影響許從事八大行業人員的收入。

(中時電子報)