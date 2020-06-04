張耿輝指出，目前現行的制度不僅勞師動眾、浪費資源，還讓在地生活的民眾抱怨連連，向他抱怨看都看不太懂。（市議員張耿輝提供／吳康瑋基隆傳真）

中央為刺激消費宣布推出振興「三倍券」，基隆市議員張耿輝於4日在市議會質詢基隆市長林右昌時指出，行政院為振興經濟所發放的「三倍券」，花招太多，要林右昌向中央反映，直接發現金就好，不要那麼麻煩，林右昌則指出，雖然「發現金」的舉措最簡單、最快，但行政院就是要擴大民眾消費的乘數，促進更多人主動的去消費。

行政院長蘇貞昌2日宣布振興計畫啟動，為刺激消費要發放振興券措施，民眾只要支付1000元就可換到3000元「三倍券」，預計於7月15日上路，希望透過這個方式來刺激民眾消費，2300萬國民加上有居留權的配偶都能領，不限年齡。

張耿輝指出，目前現行的制度不僅勞師動眾、浪費資源，還讓在地生活的民眾抱怨連連，向他抱怨看都看不太懂，他希望政府可以為民眾減少複雜程度。

林右昌表示，如果像過去無償發送消費券的話，有些民眾其實也不會主動去消費，而這次的措施，特別排除11項消費行為，包括電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券及儲值等，就是不希望這個錢發下去後，直接被繳回國庫，失去消費乘數的效果。

林右昌指出，他不是行政院長，沒辦法代替行政院回應，但觀念都還是可以再溝通、討論，另外，紓困部分，1萬和3萬的紓困申請，基隆市核准率已提升到4成。

(中時 )