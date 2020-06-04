振興券上路在即，儘管視覺藝術市場多半認為幫助不大，但對於三倍券是否可帶來更多對藝術作品的支持仍有諸多討論，日前由台灣藝術家王建揚發起的「藝起加油ART」平台，雖已在5月底宣告活動結束，臉書上的社團目前進入封存階段，但2個月共8000件作品成交的成績，已讓更多人關注及思考，如何透過網路平台讓更多藏家入門。

「藝起加油ART」平台原是呼應「＃artistsupportpledge」藝術互助計畫，自3月31日作品展覽平台上線，至5月31日活動結束，共有5.5萬人加入社團，成交作品超過8000件，成交額預估逾新台幣5000萬，王建揚表示，活動後期確實有不少人關心這個平台接下來是否運作，也設計了問卷進行調查，「最後高達95％以上的意見是希望能繼續運作的。」

雖也期待振興券可支持藝術作品，但王建揚也表示，以目前平台的屬性而言確實還未能看見著力點，但這2個月下來的成績，已看到網路社團平台互動性強、能見度高的特色，這樣的平台讓年輕的藏家發現藝術不那麼遙不可及，不再是必須走入畫廊連價錢都不敢問的仰望之物，王建揚也意外發現：「這次很多藏家是第一次買藝術品，而且竟一買20、30件。」

「進入藝術界10多年來，從沒見過台灣藝術家被『瘋搶』，台灣藏家多半選擇投資型的外國知名藝術家和作品，但這次看見了台灣藏家對台灣藝術家的支持。」此外，一些少有機會和畫廊合作的新銳藝術家，也透過平台能讓作品被看見，是一次台灣藝術市場的新興模式，「剛開始很多人擔心這樣的平台會搶畫廊生意，後來發現其實群體還是不同的」王建揚分析指出。

平台為藝術家打造了正能量的互動，5月底也以2場「藝起相愛百人公益義賣」回饋社會，共103件作品，總計逾新台幣70萬元的義賣所得，由藝術家自行捐贈欲扶植的對象。王建揚表示，平台接下來已在籌畫出版及展出計畫，未來平台也許會轉型運作，不論是否能適時讓有興趣的藏家以振興券支持作品，也已打開透過網路平台收藏藝術品的信心。

(旺報 )