參與系列課程的基中學生現場實驗試用APCS程式設計系統。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

海大大手拉小手，帶在地高中學生超前學習大學課程。（基隆高中提供／吳康瑋基隆傳真）

海大大手拉小手，帶在地高中學生超前學習大學課程！國立台灣海洋大學資訊工程系為基隆地區高中生開設的APCS程式設計大學先修課程已經第五年，課程為期三周，今年邀請到基隆高中與基隆女中共有約50位同學一起在資工館上課，基隆高中校長鍾定先說，這系列課程給予學生學習多元知識的機會，可證明基隆提供的教育資源及學習品質完全不輸台北。

鍾定先表示，面對快速發展的現代科技，掌握及運用科技的能力已經成為現代國民應具備的科技素養，這次海大讓基中及女中的學生有這麼好的課程來培養動手實作的技能，也同時培養起創新思考、問題解決及運算思維的能力，學生也藉由熱烈的回饋中，展示出大學及高中攜手合作下，所綻放的另一種學習風采。

教室柯建華說，課程在防疫期間還能順利成行，都仰仗了辛苦的張教授全程口罩戴滿授課，學生藉由學習電腦視覺的實用理論，從無到有跨過專業與程式的門檻，體驗環境建置、啟動視訊、色彩偵測、人臉辨識等專業知識，更可以在修畢後，領取到修課證書，真的非常值得。

教育部為鼓勵大學校院與高中職合作，向下扎根高中職資訊科學教育，鼓勵全國各大學校院與地區高中職校合作，海洋大學資工系為此開設「電腦視覺領域課程」，進一步讓學生瞭解、體驗「人臉辨識」的原理，更對學生修習相關課程，培養資訊科技的運用與運算思維的能力大有幫助。

(中時 )