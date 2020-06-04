交通部長林佳龍4日前往桃園機場，視察北跑道刨鋪作業狀況，針對安心國民旅遊補助計畫，林佳龍表示預算已提高至新台幣39億元，如果國人反應熱烈，行政院也會支持加碼。

林佳龍說，隨著新冠肺炎疫情趨緩，交通部已經擬定旅遊產業振興計畫，從7月1日開始的安心國民旅遊計畫，補助可說是歷來規模最大、時間最久的一次，若搭配三倍券使用，可提升民眾全家出遊消費的意願。林佳龍也說，安心國旅補助將推動4個月，如果民眾反應熱烈，交通部會以特別預算及觀光發展基金來加碼，行政院長蘇貞昌也表示無條件支持的態度，因此將會再提出新台幣20億元的加碼金。

此外，林佳龍也宣布，把所有政府部門及主管業務相關單位的員工旅遊，全數導入國民旅遊，並配合媒合的旅行社，提供高品質的國旅體驗，也藉此升國內觀光服務的品質。

由於桃機北跑道已經啟用5年，且班機起降頻繁運量繁重，跑道鋪面已經需要重新刨鋪，原本機場公司計畫明年春節後動工，不過今年因肺炎疫情影響，機場運量驟減，因此決定提前施工。

林佳龍在機場公司總經理林祥生及工程團隊陪同下，前往北跑道視察，並象徵性地拆除一盞跑道中心線燈，機場公司表示，北跑道全長3660公尺，施工面積達29萬7千平方公尺，總工程費用新台幣3億8千7百萬元，預計8月底完工。

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(中時 )