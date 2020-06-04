6年級的同學共同完成彩虹花，為友誼留下紀念。（游念育攝）

位在北市中正區的忠義國小，預計在3年後打造為「忠義教育社福園區暨捷運共構大樓」，學校在4日下午綜合課程，舉辦全校師生彩繪工地圍籬活動。因工程的關係，家長擔心施工噪音會影響學習環境，招生受到影響，全校目前僅79位學生，但校長黃志勇相當用心，盼能讓學生體驗不同的課程。

「忠義教育社福園區暨捷運共構大樓」第一階段開工，忠義國小師生總動員彩繪工地圍籬，黃志勇說，工程還有將近3年，每天面對單調的圍籬一成不變，才會發想讓學生動手做畫，留下共同的回憶，現場許多學生相當興奮，能在牆上畫畫是很難得的經驗。

黃志勇說，圍籬彩繪活動結合中正社區大學、藝術創作者邱穎杰等團隊，共同發想營造校園美化的意象，面對操場中間規畫為「天空系列」，並有柔道種子寶寶，因柔道也是忠義國小的強項，左邊則規畫為「森林系列」、右邊則是「海洋系列」。

2年級的卓翔在牆上畫下潛水艇，因為自己喜歡軍事武器，但潛水艇比較適合海洋；6年級的陳宇婕、陳嫚誘和羅宥宬則共同畫下友情見證的彩虹花，3人害羞的說，大家一起分工完成花朵，盼能讓校園更美麗。

擔任4年級導師的俊嘉說，在牆上留下簽名，有到此一遊的概念，在學校任教2年，其實學校資源很豐富，因學生較少的關係，每人都能人手一台平板，不像其他學校需要共用。

黃志勇說，學校也將在3年內完成雙語教育課程的規畫，等校園完工後，未來有機會也會朝實驗國小的方向邁進。

(中時 )