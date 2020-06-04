近期2位性感模特兒帕扎（Elma Pazar）和斯蒂爾（Georgia Steel）在倫敦街頭騎腳踏車，她們穿著熱褲騎車時屁股蛋若隱若現，讓觀眾看到噴鼻血。(圖/ 摘自IG)

英國熱門真人秀節目《愛之島》（LOVE Island）開播多年熱度不減，主要邀請帥哥正妹配對，感覺對了想做什麽都可以，最大賣點就是每個人都勇於展現好身材；近期2位性感模特兒帕扎（Elma Pazar）和斯蒂爾（Georgia Steel）在倫敦街頭騎腳踏車，她們穿著熱褲騎車時屁股蛋若隱若現，讓觀眾看到噴鼻血。

帕扎和斯蒂爾兩人身材火辣，在參加《愛之島》之前就是小有名氣的模特兒，她們在節目中也不吝嗇展示好身材，經常穿得很清涼；日前2人相約在倫敦街頭騎乘出租腳踏車，重點是她們都穿著合身背心搭上根本露出屁股蛋的極短熱褲，騎車時連私密處都若隱若現，讓節目瞬間變18禁。

《愛之島》從2015年開播到現在已經第6季，每季都掀起觀眾熱烈討論，這次又有大方秀身材的辣模，讓粉絲大飽眼福。

(中時電子報)