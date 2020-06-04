美國運輸部當地時間3日發佈命令，宣佈將從本月16日起暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班，涉及中國國際航空、東方航空、廈門航空等多家航空公司。對此，中國外交部發言人趙立堅今（4日）表示，中方對此感到十分遺憾，據瞭解中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉。

美國運輸部因中國政府未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容，將暫停所有中國航空公司往返美國的定期航班運營。該命令將於2020年6月16日生效。4日，中國民航局發佈關於調整國際客運航班的通知，自本月8日起，允許所有未列入「國際航班資訊發佈（第5期）」航班計畫的外國航空公司，在滿足條件的情況下，每週運營1班國際客運航線航班。此外，《通知》還宣佈將以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施熔斷和獎勵措施。

趙立堅在4日舉行的中國外交部例行記者會上表示，此前，中國民航局同美國運輸部一直就兩國航班安排保持密切溝通，本來已經取得了一些安排進展，現在中方也已宣佈政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。

(中時 )