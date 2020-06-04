罷韓投票將在6月6日登場，民進黨通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民出來投票。民眾黨主席、台北市長柯文哲表示，民眾黨內部會議定調「保持中立」，一切交給高雄市民決定。

柯文哲接受國民黨台北市議員吳世正質詢時被問到，因為柯市長是民眾黨主席，所以還是要問黨的問題。高雄市長韓國瑜將接受民眾的考驗、民意的考驗，面臨罷免投票，中央執政黨鼓勵投票，身為台北市長有什麼看法？柯文哲回應表示，這是議會，應該回答市政議題，不過很多人問過這題目。事實上，民眾黨內部開會都說，投票權「保持中立」，最後定調就是一貫說法；而事情都已經走到這地步了，就交給高雄市民自己去解決。

吳世正繼續追問，執政黨通過要鼓勵大家出來投票，民眾黨會做這種事嗎？柯文哲回說，「沒有」。吳世正再問，有沒有發動黨員去投票還是不投票？投反對票還是贊成票？柯文哲強調「都沒有，都沒有動作，你有聽到動作嗎？都沒有」。

(中時電子報)