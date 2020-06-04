內政部次長花敬群3日拜會台北市副市長彭振聲，花敬群表示，今年內政部將優先在台北市轄區啟動5處社會住宅，未來4年也將運用約46處基地，為台北市再興建1萬1,500戶。

內政部表示，截至109年4月底，台北市轄區內之第一階段（106～109年）社會住宅興辦案件共有20,225戶，許多基地也正在如火如荼地規劃及興建。

國家住都中心將興辦松山延吉、內湖東湖、萬華華江等5處社會住宅，預定今年年底前完成統包工程發包，興建成本約42.7億元，由住都中心融資興建。

依內政部規劃，未來4年台北市轄區要再增加1萬4,000戶社會住宅，其中約有1萬1,500戶將由中央主辦。內政部表示，雙方的合作平台已經建立，國家住都中心及營建署的量能將全力投入達成目標。

除了社會住宅，國家住都中心也規劃於台北市推動多處公辦都市更新。以目前計畫辦理的16處基地預估，將帶動490億元投資。相關收益將用於挹注社會住宅的興建資金及長期管理維護費用。因此雙方也在會上達成共識，有關都市更新公益設施的回饋將整體檢討計算，提高推動效率。

(工商 )